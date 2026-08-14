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Вембаньяма потренировался с регбийным клубом во Франции и провёл с командой несколько дней

Вембаньяма потренировался с регбийным клубом во Франции и провёл с командой несколько дней
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22-летний звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», во время пребывания на родине, во Франции, тренировался с регбийной командой «Прованс Регби», о чём сообщил аккаунт RUGBYRAMA в социальной сети Х.

«Ко всеобщему удивлению, француз принял участие в нескольких упражнениях на полевых тренировках, а также полностью погрузился в жизнь коллектива «Прованс Регби», разделив несколько дней с игроками в тренировочном лагере», — написано в сообщении аккаунта.

«Прованс Регби» играет в Pro D2, втором уровне системы лиг Франции.

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