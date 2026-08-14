УНИКС подписал центрового сборной Доминиканской Республики

УНИКС объявил о подписании 31-летнего центрового Анхеля Дельгадо. Соглашение с 208-сантиметровым доминиканцем рассчитано на один сезон.

Дельгадо окончил университет Сетон-Холл и в 2018 году подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». Бóльшую часть времени он провёл в фарм-клубе «Агуа Кальенте Клипперс», где в январе 2019 года установил рекорд G-лиги, собрав 31 подбор за матч. В феврале того же года центровой дебютировал в НБА. После ухода из НБА Дельгадо выступал за «Хапоэль Холон», «Эстудиантес», «Бильбао», «Пынар Каршияка», «Бешикташ», «Галатасарай» и «Трабзонспор». В 2022 году он стал лучшим по подборам в чемпионате Испании.

Фото: БК УНИКС

В прошлом сезоне Дельгадо выступал за турецкий «Трабзонспор». В 25 матчах чемпионата Турции он набирал в среднем 9,7 очка, делал 5,6 подбора и 1 передачу за 21,8 минуты.

В составе сборной Доминиканской Республики Дельгадо завоевал бронзу Центробаскета-2016. Сейчас центровой готовится к выступлению во втором этапе квалификации чемпионата мира — 2027. 28 августа Доминиканская Республика сыграет с Бразилией, а 1 сентября встретится с Чили. Ожидается, что Дельгадо присоединится к УНИКСу после завершения турнира.