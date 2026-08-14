«За гроши отдам». Звезда «Бруклина» заявил, что готов продать свой чемпионский перстень

28-летний американский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Портер, выступающий за команду «Бруклин Нетс», выразил готовность продать свой чемпионский перстень, поскольку он для него ничего не значит.

«Я продам свой чемпионский перстень даже за гроши. Он для меня ничего не значит. Я и так чемпион. Зачем мне этот перстень? Это как трофеи, которые тебе давали в детстве. Тебе уже всё равно на них. Я становился чемпионом НБА, и все об этом знают. Меня не особо волнует его материальная составляющая. Если я разорюсь, то продам этот перстень», — приводит слова Портера портал Basket News.