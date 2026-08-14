Новичок «Зенита» Ирэбу рассказал о первых впечатлениях от Санкт-Петербурга

Новый разыгрывающий защитник «Зенита» Айк Ирэбу поделился первыми эмоциями после приезда в Санкт-Петербург и рассказал, что ему говорили о городе перед переходом в клуб.

— Айк, как прошёл ваш перелёт и как вы себя сейчас чувствуете?

— Всё прошло отлично! Мой багаж прибудет несколько позже, но мне сообщили, что всё в порядке и нет причин для беспокойства. Перелёт был долгим: я добирался из Лос-Анджелеса до Стамбула, а из Турции — в Санкт-Петербург. Однако всё было замечательно!

— Мы рады видеть вас в Санкт-Петербурге в БК «Зенит». Следили ли вы за командой и что знаете о нашем городе?

— Да, конечно! Когда я узнал о возможности выступать за «Зенит», то спросил своё окружение о городе и клубе, и ответы были только положительными — об организации процессов, о городе. Санкт-Петербург очень красивый, но я слышал, что здесь холодно зимой.

— Зато очень тепло летом!

— И это тоже! Могу сказать только хорошее. Я в предвкушении увидеть болельщиков, город, познакомиться с партнёрами по команде. Уверен, всё будет хорошо, — приводит слова Ирэбу пресс-служба «Зенита».