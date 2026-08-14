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Клэй Томпсон назвал идеальную стартовую пятёрку игроков НБА

Клэй Томпсон назвал идеальную стартовую пятёрку игроков НБА
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36-летний американский профессиональный баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Клэй Томпсон, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции атакующего защитника, назвал идеальную стартовую пятёрку игроков НБА, сообщает портал Basket News.

Идеальная стартовая пятёрка игроков НБА по мнению Томпсона

Разыгрывающий защитник — Стефен Карри.
Атакующий защитник — Коби Брайант.
Лёгкий защитник — Леброн Джеймс.
Тяжёлый форвард — Тим Данкан.
Центровой — Шакил О'Нил.

Клэй — сын бывшего профессионального баскетболиста, первого номера драфта НБА 1978 года и двукратного чемпиона НБА Майкла Томпсона. Томпсон-младший был выбран под 11-м номером на драфте НБА 2011 года «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого четырежды и стал чемпионом лиги.

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