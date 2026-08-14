Ирэбу рассказал, с кем из игроков «Зенита» общался после подписания

Новый разыгрывающий защитник «Зенита» Айк Ирэбу рассказал, что перед приездом в Санкт-Петербург пообщался с форвардом Андре Роберсоном и форвардом Алексом Пойтрессом.

— Вы говорили, что советовались с друзьями перед приездом в Россию. Знаете ли вы кого-то из игроков «Зенита», выступающих за клуб раньше или сейчас?

— Не из тех, кто играл раньше, но после подписания я связался с Андре Роберсоном. Мы отлично пообщались, он рассказал много приятных слов о городе. Алекс Пойтресс, кстати, тоже. И я с нетерпением жду встречи с одноклубниками, чтобы узнать всех ближе, — приводит слова Ирэбу пресс-служба «Зенита».