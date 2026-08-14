15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ирэбу рассказал, с кем из игроков «Зенита» общался после подписания

Ирэбу рассказал, с кем из игроков «Зенита» общался после подписания
Комментарии

Новый разыгрывающий защитник «Зенита» Айк Ирэбу рассказал, что перед приездом в Санкт-Петербург пообщался с форвардом Андре Роберсоном и форвардом Алексом Пойтрессом.

— Вы говорили, что советовались с друзьями перед приездом в Россию. Знаете ли вы кого-то из игроков «Зенита», выступающих за клуб раньше или сейчас?
— Не из тех, кто играл раньше, но после подписания я связался с Андре Роберсоном. Мы отлично пообщались, он рассказал много приятных слов о городе. Алекс Пойтресс, кстати, тоже. И я с нетерпением жду встречи с одноклубниками, чтобы узнать всех ближе, — приводит слова Ирэбу пресс-служба «Зенита».

Главное про новичка «Зенита»:
Проявил себя в Испании и Италии, а теперь перешёл в «Зенит». Что нужно знать об Айке Ирэбу
Проявил себя в Испании и Италии, а теперь перешёл в «Зенит». Что нужно знать об Айке Ирэбу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android