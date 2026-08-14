«Началась эра Дончича». Перкинс оценил перспективы «Лейкерс» в грядущем сезоне НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс поделился мнением насчёт перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» в грядущем сезоне лиги.

«У «Лос-Анджелес Лейкерс» будет одна из лучших атакующих команд во всей НБА. У них по-прежнему есть один из лучших атакующих игроков — Лука Дончич. У них достаточно атакующей мощи, чтобы выигрывать матчи в регулярном сезоне.

На Западе есть только четыре команды, которые, как мне кажется, лучше их на бумаге: «Денвер Наггетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз».

Сейчас начинается новая эра, официально началась эра Луки Дончича, и теперь его время на исходе, потому что болельщики «Лейкерс» избалованы. Эта команда построена на чемпионских титулах», — приводит слова Перкинса портал Basket News.