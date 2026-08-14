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Председатель совета директоров «Зенита» высказался о старте нового сезона Единой лиги ВТБ

Председатель совета директоров «Зенита» высказался о старте нового сезона Единой лиги ВТБ
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев оценил старт нового сезона Единой лиги ВТБ и рассказал о задачах команды на предстоящий баскетбольный год.

«Зенит» откроет новый сезон регулярки домашним матчем. Игры против «Уралмаша» всегда получаются принципиальными, боевыми, яркими и интересными. Уверен, что и этот матч вызовет большой интерес у болельщиков, ведь к нам присоединились новый тренерский штаб и опытные игроки. Баскетбольный сезон обещает быть насыщенным. Помимо игр Единой лиги ВТБ, в сентябре состоится традиционный розыгрыш нашего домашнего Кубка Кондрашина и Белова, позже — международный турнир за Суперкубок. «Зенит» будет бороться за титулы во всех турнирах при поддержке болельщиков», — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».

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