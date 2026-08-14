Двукратный чемпион Суперлиги подписал контракт с «Химками»

Баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с воспитанником клуба россиянином Александром Захаровым, выступающим на позиции форварда.

«Добро пожаловать домой, Саша!» — сказано в пресс-релизе.

Фото: Пресс-служба БК «Химки»

Александр прошёл все ступени подготовки в системе клуба от команды ДЮБЛ до основного состава. В сезоне-2013/2014, выступая за «Химки-2», стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ и был признан самым ценным игроком регулярного сезона.

Форвард регулярно привлекался в сборную России, а также в национальную команду по баскетболу 3х3. Дважды становился чемпионом Суперлиги в составе «Уралмаша» и был признан MVP турнира в 2023 году. С командой из Екатеринбурга Захаров перешёл в Единую лигу ВТБ. Прошлый сезон форвард провёл в «Парме», на его счету 40 матчей, в 17 из них он выходил в стартовом составе.