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Айк Ирэбу назвал главную цель после перехода в «Зенит»

Айк Ирэбу назвал главную цель после перехода в «Зенит»
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Новый разыгрывающий защитник «Зенита» Айк Ирэбу рассказал о своих целях после перехода в петербургский клуб.

— Вы уже играли в нескольких странах, были лидером и ярко себя проявили, в том числе в Испании. Какую цель ставите для себя в России?
— Моя цель — быть самим собой каждый день.

— Быть лучшим.
— Да, точно. Быть самой лучшей версией себя каждый день, скорее познакомиться и узнать одноклубников и тренерский штаб. Жить настоящим днём — здесь и сейчас. Знаю, что все хотят победить, стать чемпионами, выиграть как можно больше матчей. Уверен, нужно следить за собой и своей игрой. Цели, которых хотим достичь, обязательно придут, — приводит слова Ирэбу пресс-служба «Зенита».

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