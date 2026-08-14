Айк Ирэбу назвал главную цель после перехода в «Зенит»

Новый разыгрывающий защитник «Зенита» Айк Ирэбу рассказал о своих целях после перехода в петербургский клуб.

— Вы уже играли в нескольких странах, были лидером и ярко себя проявили, в том числе в Испании. Какую цель ставите для себя в России?

— Моя цель — быть самим собой каждый день.

— Быть лучшим.

— Да, точно. Быть самой лучшей версией себя каждый день, скорее познакомиться и узнать одноклубников и тренерский штаб. Жить настоящим днём — здесь и сейчас. Знаю, что все хотят победить, стать чемпионами, выиграть как можно больше матчей. Уверен, нужно следить за собой и своей игрой. Цели, которых хотим достичь, обязательно придут, — приводит слова Ирэбу пресс-служба «Зенита».