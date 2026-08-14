«Мемфис» всё-таки выплатит $ 12,5 млн семье умершего игрока НБА — инсайдер

Известный американский спортивный журналист, аналитик и обозреватель портала Yahoo Sports Кевин О'Коннор опроверг информацию о том, что руководство клуба «Мемфис Гриззлиз» не станет выплачивать наследникам бигмена Брэндона Кларка последний год его контракта на $ 12,5 млн.

По предварительной информации, «Мемфис» договорился с Кларком перед заключением соглашения о возмещении расходов по страховке жизни на случай смерти игрока, что является общепринятой практикой при заключении контрактов в НБА. Это наиболее выгодная защита для игрока, которую можно предусмотреть в контракте НБА, поскольку она даёт спортсмену налоговые преимущества.