15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мемфис» всё-таки выплатит $ 12,5 млн семье умершего игрока НБА — инсайдер

«Мемфис» всё-таки выплатит $ 12,5 млн семье умершего игрока НБА — инсайдер
Комментарии

Известный американский спортивный журналист, аналитик и обозреватель портала Yahoo Sports Кевин О'Коннор опроверг информацию о том, что руководство клуба «Мемфис Гриззлиз» не станет выплачивать наследникам бигмена Брэндона Кларка последний год его контракта на $ 12,5 млн.

По предварительной информации, «Мемфис» договорился с Кларком перед заключением соглашения о возмещении расходов по страховке жизни на случай смерти игрока, что является общепринятой практикой при заключении контрактов в НБА. Это наиболее выгодная защита для игрока, которую можно предусмотреть в контракте НБА, поскольку она даёт спортсмену налоговые преимущества.

Материалы по теме
Названа причина, по которой семье умершего игрока НБА не выплатят $ 12,5 млн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android