Браун ответил, правильно ли «Бостон» поступил, обменяв его в «Филадельфию»

29-летний профессиональный баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейлен Браун, выступающий с предстоящего сезона-2026/2027 за команду «Филадельфия Сиксерс» на позиции форварда, кратко прокомментировал обмен из «Бостон Селтикс».

— Умно ли Бостон поступил, обменяв тебя в «Филадельфию» ради того, что получил взамен?

— Я был немного разочарован тем, как всё произошло. Но, отвечая на твой вопрос, думаю, нам ещё предстоит это выяснить, — сказал Браун на шоу Jimmy Kimmel Live.

Напомним, «Селтикс» договорились об обмене Брауна в «Филадельфию» на Пола Джорджа, два выбора в первом раунде и два выбора во втором раунде драфта.