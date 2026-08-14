Денниса Шрёдера в 13-й раз в карьере в НБА обменяли — инсайдер

32-летний разыгрывающий защитник немец гамбийского происхождения Деннис Шрёдер был обменян руководством «Кливленд Кавальерс» в клуб «Шарлотт Хорнетс». Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

По имеющейся информации, «Кливленд» вместе со Шрёдером отправляет в «Шарлотт» денежную компенсацию в обмен на 25-летнего американского защитника Тре Манна.

Шрёдер начал сезон-2025/2026 НБА в составе «Сакраменто Кингз», подписав с клубом трёхлетний контракт прошлым летом. Однако в последний день трансферного окна НБА его обменяли в «Кливленд». Таким образом, «Кавальерс» стали 11-й командой НБА, за которую он играл в своей карьере. Кроме того, для Денниса это также стало 12-й сменой команды за его 13-летнюю карьеру в НБА.