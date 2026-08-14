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Адетокунбо: в этом сезоне я буду доминировать, мы вернём «Майами» на прежний уровень

Адетокунбо: в этом сезоне я буду доминировать, мы вернём «Майами» на прежний уровень
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31-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за команду «Майами Хит», рассказал о настрое на сезон-2026/2027.

«В этом сезоне я буду доминировать. Я хочу доказать, что являюсь одним из лучших игроков НБА. Болельщикам я хочу сказать: мы вернём «Майами» на прежний уровень. Мой настрой на новый сезон — побеждать. Когда появится возможность, я буду доминировать. Майами, готовьтесь к захватывающему сезону», — сказал Адетокунбо в видео для социальных сетей НБА.

Ранее Адетокунбо высказался о матче с «Бостон Селтикс» на Рождество.

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