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«Бруклин» показал фотографии, которые Егор Дёмин сделал во время матча женской НБА

«Бруклин» показал фотографии, которые Егор Дёмин сделал во время матча женской НБА
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Профессиональная команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» поделилась фотографиями, которые сделал 20-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за американский клуб. Россиянин примерил на себя роль фотографа на матче регулярного сезона женской НБА (WNBA), в котором «Нью-Йорк Либерти» обыграл «Лос-Анджелес Спаркс» со счётом 85:81.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Егор Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером. В дебютном регулярном сезоне НБА россиянин провёл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,2 подбора и 3,3 передачи.

По итогам Летней лиги — 2026 Дёмин попал во вторую символическую сборную игроков.

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