Эксперт ответил, чего больше всего боялся «Даллас» в истории с Лукой Дончичем

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Зак Лоу высказался о резонансном обмене звёздного защитника Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся в феврале 2025 года.

«Разве мы уже забыли об обложке Men's Health с Лукой годичной давности? Это был один из самых значимых моментов в его карьере. Да, в прошлом сезоне он был в лучшей форме, но всё равно пропускал матчи из-за травм ноги, в том числе в плей-офф. Очевидно, именно этого и опасались в «Маверикс», когда решились на, по сути, безумный обмен», — сказал Лоу в одном из подкастов The Ringer.

Примечательно, что к настоящему моменту «Даллас» фактически полностью обесценил ту сделку. Энтони Дэвис, ради которого клуб расстался с Дончичем, провёл за команду лишь 29 матчей, после чего был обменян в «Вашингтон Уизардс» на набор драфт-пиков и нескольких игроков.

Генеральный менеджер Нико Харрисон, инициировавший обмен, в свою очередь, был уволен в ноябре 2025 года, а главный тренер Джейсон Кидд покинул свой пост в мае 2026-го. Сезон-2025/2026 «Даллас» завершил с результатом 26-56, во второй раз подряд не попав в плей-офф.