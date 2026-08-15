Назван клуб НБА с самым лёгким расписанием на сезон-2026/2027

«Оклахома-Сити Тандер» получила самое лёгкое расписание в сезоне-2026/2027 НБА. Сила календаря (SOS) определяется по совокупному ожидаемому или прошлому соотношению побед и поражений будущих соперников, а также по количеству матчей бэк-ту-бэк.

Одна из главных причин такого рейтинга — сами «Тандер». При расчёте силы расписания для остальных команд в него входят игры с «Оклахомой», а значит, календарь их соперников автоматически становится сложнее. «Тандер» же, в отличие от всех остальных клубов лиги, не могут сыграть против самих себя — и именно это даёт им главное преимущество в расписании.

При этом в прошлом регулярном чемпионате, в сезоне-2025/2026, ситуация была прямо противоположной. По данным ESPN, тогда у «Оклахомы» был второй по сложности календарь во всей НБА — и всё равно команда одержала 64 победы, став лишь третьей в истории, кому удалось выиграть 64 и более матчей в двух сезонах подряд. Ранее это удавалось «Чикаго Буллз» (1996/1997) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2015-2017).