Игрок НБА перешёл в 12-ю команду и приблизился к уникальному рекорду

32-летний разыгрывающий защитник немец гамбийского происхождения Деннис Шрёдер, перешедший из «Кливленд Кавальерс» в «Шарлотт Хорнетс», приблизился сразу к двум историческим достижениям лиги.

Для Шрёдера предстоящий сезон станет уже 14-м в НБА, а «Шарлотт» — 12-й командой в его карьере. Таким образом, немецкий баскетболист приблизился к рекорду Иша Смита, который выступал за 13 клубов лиги. Кроме того, обмен стал для Шрёдера уже девятым в карьере. По этому показателю он входит в число лидеров в истории НБА.

В минувшем сезоне Шрёдер провёл 70 матчей за «Сакраменто Кингз» и «Кливленд», набирая в среднем 10,8 очка и отдавая 4,9 передачи. За карьеру немец сыграл 912 матчей регулярного чемпионата, в которых его средние показатели составляют 13,7 очка и 4,9 передачи.