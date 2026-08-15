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Игрок НБА перешёл в 12-ю команду и приблизился к уникальному рекорду

Игрок НБА перешёл в 12-ю команду и приблизился к уникальному рекорду
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32-летний разыгрывающий защитник немец гамбийского происхождения Деннис Шрёдер, перешедший из «Кливленд Кавальерс» в «Шарлотт Хорнетс», приблизился сразу к двум историческим достижениям лиги.

Для Шрёдера предстоящий сезон станет уже 14-м в НБА, а «Шарлотт» — 12-й командой в его карьере. Таким образом, немецкий баскетболист приблизился к рекорду Иша Смита, который выступал за 13 клубов лиги. Кроме того, обмен стал для Шрёдера уже девятым в карьере. По этому показателю он входит в число лидеров в истории НБА.

В минувшем сезоне Шрёдер провёл 70 матчей за «Сакраменто Кингз» и «Кливленд», набирая в среднем 10,8 очка и отдавая 4,9 передачи. За карьеру немец сыграл 912 матчей регулярного чемпионата, в которых его средние показатели составляют 13,7 очка и 4,9 передачи.

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