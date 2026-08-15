В сезоне-2026/2027 НБА Лука Дончич сыграет в Далласе в день рождения

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич сыграет в Далласе с «Маверикс» 28 февраля 2027 года, в день своего 28-летия. Это будет единственный визит словенца в Техас в предстоящем сезоне.

За карьеру Дончич провёл четыре матча с «Маверикс» в составе «Лейкерс», набирая в среднем 33 очка, делая девять подборов и 10 передач за 38 минут. Его первое возвращение в Даллас после обмена в 2025 году сопровождалось эмоциональным видео перед игрой, а сам баскетболист набрал 45 очков, сделал восемь подборов и шесть передач.

Дончич был обменян из «Далласа» в «Лейкерс» в феврале 2025 года в рамках сделки, которая потрясла лигу. Взамен «Маверикс» получили Энтони Дэвиса, Макса Кристи и пик первого раунда драфта.