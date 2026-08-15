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Стало известно, сколько «Кливленд» заплатил «Шарлотт» за обмен Шрёдера

Стало известно, сколько «Кливленд» заплатил «Шарлотт» за обмен Шрёдера
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«Кливленд Кавальерс» заплатил «Шарлотт Хорнетс» около $ 4 млн за то, чтобы обменять Денниса Шрёдера, избежав при этом потери драфт-пиков, и создал дополнительную финансовую гибкость для дальнейших сделок. Об этом сообщает издание Cleveland Plain Dealer.

По информации источника, «Кавальерс» отправили «Хорнетс» примерно $ 4 млн в качестве стимула, чтобы те приняли контракт Шрёдера. Взамен Кливленд получил Тре Манна.

Зарплата Шрёдера в сезоне-2026/2027 составляет около $ 14,8 млн, тогда как Манн заработает $ 8 млн, что экономит клубу примерно $ 6,8 млн. После этой сделки «Кливленд» имеет около $ 29,6 млн долларов пространства под потолком зарплат.

Что нужно знать о сделке:
Чемпион мира и Европы в НБА — разменная монета. Деннис Шрёдер сменил уже 12 команд!
Чемпион мира и Европы в НБА — разменная монета. Деннис Шрёдер сменил уже 12 команд!