В NBA 2K27 понизили рейтинг Леброна Джеймса, он больше не в топ-10

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс был понижен в рейтинге в компьютерной игре NBA 2K27, выход которой ожидается в сентябре.

Американец расположился на 16-й строчке, впервые с 2005 года выпав из топ-10.

NBA 2k4 – 48-й;

NBA 2k5 – 12-й;

NBA 2k6 — третий;

NBA 2k7 — третий;

NBA 2k8 — четвёртый;

NBA 2k9 — третий;

NBA 2k10 — второй;

NBA 2k11 — первый;

NBA 2k12 — первый;

NBA 2k13 — первый;

NBA 2k14 — первый;

NBA 2k15 — первый;

NBA 2k16 — первый;

NBA 2k17 — первый;

NBA 2k18 — первый;

NBA 2k19 — первый;

NBA 2k20 — первый;

NBA 2k21 — первый;

NBA 2k22 — первый;

NBA 2k23 — второй;

NBA 2k24 — второй;

NBA 2k25 — шестой;

NBA 2k26 — шестой;

NBA 2k27 — 16-й.

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