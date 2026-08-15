«Кливленд» ведёт переговоры с Харденом и активно следит за Уотсоном и Кумингой — Чарания

«Кливленд Кавальерс» остаётся в постоянном контакте с Джеймсом Харденом и его представителями по поводу нового контракта, а также активно следит за двумя форвардами, Пейтоном Уотсоном и Жонатаном Кумингой, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По информации источника, Харден, отказавшийся от опции на $ 42,3 млн, остаётся приоритетом для «Кливленда». Команда работает над многолетним соглашением с 11-кратным участником Матча всех звёзд. Уотсон является ограниченно свободным агентом, Куминга — неограниченно свободным. «Кавальерс» уже изучали возможность сделки «сайн-энд-трейд» с «Денвером» по Уотсону.

Ранее «Кливленд» создал дополнительную финансовую гибкость, обменяв Денниса Шрёдера в «Шарлотт» и сэкономив около $ 6,8 млн. Сейчас у команды примерно $ 29,6 млн пространства под потолком зарплат.