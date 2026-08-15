«Милуоки» остался с двумя матчами на национальном ТВ, оба — с «Майами» Адетокунбо

Клуб «Милуоки Бакс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), получил всего два матча в национальном телевещании в сезоне-2026/2027. Оба матча «Бакс» на национальном ТВ — с «Майами Хит», новой командой их бывшего форварда Янниса Адетокунбо. Об этом написал спортивный блогер Натан Марцион в социальной сети Х.

В сезоне-2023/2024 «Бакс» транслировались на национальном уровне 19 раз, в сезоне-2024/2025 — 17 раз, в сезоне-2025/2026 — 13 раз.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Яннис, выступая за команду «Милуоки Бакс», принял участие в 36 матчах. В среднем за игру греческий форвард набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора, отдавал 5,4 передачи, а также совершал 0,9 перехвата.