«Мы сможем договориться». Рондо высказался о воссоединении чемпионского состава «Бостона»

Бывший игрок НБА и двукратный чемпион лиги в составе «Бостона» (2008) и «Лейкерс» (2020) Рэджон Рондо поделился идеей организовать поездку-встречу для чемпионского состава «Селтикс».

«Мы пока это не обсуждали, но думаю, любая чемпионская команда хотела бы так собраться. Пока у нас есть такая возможность, не стоит воспринимать это как должное — это хороший повод вспомнить, чего мы добились много лет назад. Это должно быть в наших планах. Я готов подключиться: люблю путешествия и умею всё организовывать. В прошлый раз, когда мне дали заняться этим, все были против, полагаю, сейчас мы сможем договориться», — рассказал Рондо в подкасте Road Trippin' Show на YouTube.

Рондо добавил, что команде ещё предстоит связаться с другими участниками того чемпионского состава, в том числе со Скоттом Поллардом, и подстроить всё под графики каждого. Говоря о 20-летии чемпионства в 2028 году, он в шутку заметил, что не против, если такая поездка-воссоединение продлится целый месяц.