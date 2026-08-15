Руди Гобер взял на себя расходы «Миннесоты» в Париже и лично организовал досуг игроков

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» французский баскетболист Руди Гобер полностью взял на себя расходы команды в Париже, а также организовал для неё тренировки и мероприятия, направленные на сплочение коллектива. Об этом рассказал обозреватель The Athletic Джон Кравчински на своей странице в социальной сети X.

Благодаря этому поездка получилась по-настоящему успешной. Гобер не только оплатил пребывание команды во французской столице, но и лично подготовил для партнёров насыщенную культурную программу. В опубликованном им видео игроки посещали известные достопримечательности, играли в карты и даже занимались греблей.

Ранее сообщалось, что Энтони Эдвардс и Ламело Болл оплатили перелёт команды в Париж на предсезонные тренировки из собственных средств. В плей-офф сезона-2025/2026 Руди Гобер в среднем набирал 7,2 очка, совершал 9,3 подбора, отдавал 2,3 передачи, а также делал 1,2 перехвата и 1,1 блок-шота за игру.