15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» Егора Дёмина получил один из самых тяжёлых календарей в НБА на сезон-2026/2027

«Бруклин» Егора Дёмина получил один из самых тяжёлых календарей в НБА на сезон-2026/2027
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», за которую выступает российский разыгрывающий Егор Дёмин, получила одно из самых тяжёлых расписаний в сезоне-2026/2027.

«Нетс» проведут 16 бэк-ту-бэк матчей. Столько же у «Нью-Орлеан Пеликанс». По 15 бэк-ту-бэк матчей проведут «Бостон Селтикс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Даллас Маверикс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее «Бруклин» оригинально представил расписание на сезон-2026/2027 НБА с участием Дёмина.

Сейчас смотрят:
Видео
«Бруклин» оригинально представил расписание на сезон-2026/2027 НБА видео с участием Дёмина

Россиянин Егор Дёмин фотографируется с болельщиками на площадке в Бруклине

Комментарии