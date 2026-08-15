«Бруклин» Егора Дёмина получил один из самых тяжёлых календарей в НБА на сезон-2026/2027

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», за которую выступает российский разыгрывающий Егор Дёмин, получила одно из самых тяжёлых расписаний в сезоне-2026/2027.

«Нетс» проведут 16 бэк-ту-бэк матчей. Столько же у «Нью-Орлеан Пеликанс». По 15 бэк-ту-бэк матчей проведут «Бостон Селтикс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Даллас Маверикс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее «Бруклин» оригинально представил расписание на сезон-2026/2027 НБА с участием Дёмина.

Россиянин Егор Дёмин фотографируется с болельщиками на площадке в Бруклине