Старший брат Алекса Сарра стал игроком мадридского «Реала» после ухода из «Кливленда»

Центровой Оливье Сарр, старший брат игрока «Вашингтон Уизардс» Алекса Сарра, покинул «Кливленд Кавальерс» и подписал двухлетний контракт с мадридским «Реалом» до конца сезона-2027/2028.

27-летний французский бигмен присоединился к «Кливленду» в марте 2026 года по двустороннему контракту. В составе «Кавальерс» он провёл четыре матча в НБА, набирая в среднем 3,5 очка, делая 2,8 подбора и 1,3 передачи при реализации 71,4% с игры.

Сарр не был выбран на драфте 2021 года после окончания карьеры в NCAA в Кентукки. Ранее он выступал за университет Уэйк-Форест. За карьеру в НБА он провёл 50 матчей за «Оклахома-Сити Тандер» и «Кливленд», набирая в среднем 4,7 очка и делая 3,4 подбора.