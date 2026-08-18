Александр Церковный — о «Зените-2»: для меня это боль

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о «Зените-2». Ранее сообщалось, что команда, выступающая в Суперлиге, может быть расформирована в связи с сокращением финансирования.

— В этом сезоне под вопросом оказалось существование фарм-клуба «Зенит-2». Насколько для вас было важно развивать собственную школу и не рискует ли клуб потерять будущее, гоняясь за сиюминутным результатом?

— Для меня это боль, тем более в этом сезоне команда бы на 100% состояла из воспитанников академии. Но таковы обстоятельства, и я не вправе это обсуждать. Я за эти годы много говорил о подготовке резерва, мне не хочется повторяться.

Надеюсь, что фарм-команда ещё вернётся после упразднения, как это уже было в истории клуба, — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с бывшим генеральным директором «Зенита» Александром Церковным на «Чемпионате».

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