Опубликован список заметных свободных агентов НБА без контрактов

По состоянию на 18 августа ряд известных игроков НБА остаются без контрактов. Об этом сообщает NBA Retweet в социальной сети Х.

Список заметных свободных агентов НБА: Джейлен Дюрен, Джеймс Харден, Пейтон Уотсон, Беннедикт Матурин, Жонатан Куминга, Демар Дерозан, Брюс Браун, Келли Олиник, Кевин Лав, Сет Карри и Лонзо Болл.

Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания заявлял, что «Кливленд Кавальерс» остаётся в постоянном контакте с Джеймсом Харденом и его представителями по поводу нового контракта, а также активно следит за двумя форвардами, Пейтоном Уотсоном и Жонатаном Кумингой. Харден, отказавшийся от опции на $ 42,3 млн, остаётся приоритетом для «Кавальерс».