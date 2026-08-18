Церковный раскрыл, что говорили игроки «Зенита» после отстранения от Евролиги в 2022-м
Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, как игроки команды отреагировали на отстранение от еврокубков в 2022 году. По его словам, баскетболисты тогда считали, что команда способна добиться успехов и в Единой лиге ВТБ, и в Евролиге.
«Я взял на себя ответственность и сказал, что не будет никаких санкций и штрафов, пусть каждый съездит к семье, побудет с родителями и решит.
Они сказали, что все чувствуют, что в этом сезоне мы могли добиться чего-то особенного в обеих лигах. Все, кто был на том собрании, в итоге вскоре вернулись», — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.
Читайте интервью с бывшим генеральным директором «Зенита» Александром Церковным на «Чемпионате».
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