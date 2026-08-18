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«Возвращение произойдёт быстро». Экс-гендиректор «Зенита» ответил на вопрос про Евролигу

«Возвращение произойдёт быстро». Экс-гендиректор «Зенита» ответил на вопрос про Евролигу
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Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный оценил перспективы возвращения петербургского клуба в Евролигу. По его мнению, это станет возможным после нормализации геополитической ситуации, а сам процесс возвращения может пройти быстро.

— Вы официально подтвердили намерение «Зенита» выступать в Евролиге. Насколько этот процесс реалистичен в текущих геополитических условиях и останется ли он приоритетом для нового руководства?
— Моё мнение, что это возможно только после нормализации обстановки, но, когда ситуация улучшится, возвращение произойдёт быстро. Думаю, о приоритетах вам лучше спросить новое руководство напрямую, — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с бывшим генеральным директором «Зенита» Александром Церковным на «Чемпионате».
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