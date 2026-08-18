Александр Церковный назвал причину поражения «Зенита» в 1/2 финала Единой лиги с УНИКСом

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный вспомнил полуфинальную серию Единой лиги ВТБ с УНИКСом сезона-2025/2026, в которой петербургская команда уступила со счётом 3-4.

— Какая причина поражения от УНИКСа в полуфинале?

— Победил тот, у кого оказалось больше воли, сил, характера и меньше травм ключевых игроков. Так всегда на этой стадии плей-офф. Возможно, в какой-то момент мы подумали, что уже выиграли. Ключевой в этом стала первая половина пятой игры в Казани, когда мы очень классно начали и уже увидели себя в финале, а соперник, наоборот, перетерпел и добился перелома, как оказалось, не только в матче, но и в серии.

Один агент последние дни раздаёт событийно радостные интервью, обсуждая, какой ужас творился у нас в раздевалке. Если честно, то я не знал, что он там был. Это тогда многое объясняет, — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: