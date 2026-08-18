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Александр Церковный — после ухода из «Зенита»: без баскетбола жизни нет

Александр Церковный — после ухода из «Зенита»: без баскетбола жизни нет
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Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о планах после ухода из клуба. Специалист признался, что впервые за восемь лет смог полноценно провести время с семьёй.

— Какие у вас дальнейшие планы?
— Впервые за последние восемь лет я наконец-то нормально провёл время с семьёй, не вёл даже в отпуске ночных переговоров и не делал контракт вместо семейного ужина. Это было прекрасно. Но в то же время убедился, что без баскетбола жизни нет. Надеюсь, скоро снова стану востребованным для блиц-интервью, и мы поговорим на другие темы, — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с бывшим генеральным директором «Зенита» Александром Церковным на «Чемпионате».
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