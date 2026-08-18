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«Это полная чушь». Александр Церковный ответил на вопрос про Хавьера Паскуаля

«Это полная чушь». Александр Церковный ответил на вопрос про Хавьера Паскуаля
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Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил, почему Хавьер Паскуаль продолжал работать в клубе после отстранения российских команд от еврокубков в 2022 году.

— Было тяжело удерживать Хавьера Паскуаля в чемпионате без еврокубков?
— Чави оставался благодаря сложившимся отношениям с нами, уважению к болельщикам, и ему очень нравится Санкт-Петербург. Он честный и благородный человек. Все эти разговоры про то, что причиной были завышенные по сравнению с Европой зарплаты, — это полная чушь.

Суммы контрактов в европейском баскетболе в последние годы выросли кратно для топовых тренеров и игроков, а возможности наших клубов больше точно не стали. Уровень Паскуаля позволяет ему выбирать между предложениями, и в итоге будет топ-клуб, который подпишет его за ту сумму, которую Чави попросит, — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с бывшим генеральным директором «Зенита» Александром Церковным на «Чемпионате».
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