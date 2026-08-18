Матчи «Филадельфии» заняли девять мест в топ-10 самых дорогих игр сезона-2026/2027 НБА

9 из 10 самых дорогих матчей предстоящего сезона НБА связаны с «Филадельфией Сиксерс», сообщает Legion Hoops в социальной сети Х.

По данным билетного оператора, цена на входной билет на первый домашний матч «Сиксерс» в прошлом сезоне составляла $ 68, тогда как на открытие нового сезона самый дешёвый билет стоит уже $ 565.

«Филадельфия» сыграет первый домашний матч 22 октября с «Кливленд Кавальерс».

В межсезонье «Сиксерс» подписали четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в качестве свободного агента и заполучили звёздного американского форварда Джейлена Брауна из «Бостон Селтикс» в результате обмена.