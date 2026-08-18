Шрёдер рассказал, как справляется с частыми переездами из-за постоянных обменов

Немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, которого недавно обменяли в 12-й клуб за карьеру («Шарлотт Хорнетс»), заявил, что СМИ преувеличивают сложности переездов, и отметил, что команды покрывают все расходы, а его семья продолжает жить привычной жизнью.

«Если честно, то СМИ раздувают проблему больше, чем есть на самом деле. Команды оплачивают нам абсолютно все расходы, мы продолжаем жить точно так же, как и жили раньше.

Дети находятся на домашнем обучении, родственники приезжают к нам в гости два-три раза в год — поэтому ничего не меняется», — приводит слова Шрёдера портал Braunschweiger Zeitung.