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«Настоящий боец». Тренер УНИКСа Каракаш — о новичке Анхеле Дельгадо

«Настоящий боец». Тренер УНИКСа Каракаш — о новичке Анхеле Дельгадо
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Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Милан Каракаш высоко оценил нового доминиканского центрового команды Анхеля Дельгадо, назвав его «настоящим бойцом» и отметив лидерские качества баскетболиста.

«С приходом Анхеля Дельгадо мы окончательно укомплектовали состав. Дельгадо — опытный баскетболист. В своей карьере он неоднократно показывал, что способен побеждать в командах самого высокого уровня.

Уверен, наши болельщики его полюбят, ведь он настоящий боец. Считаем, Анхель поможет нам достичь целей, которые мы ставим на сезон. Рады, что он с нами», — приводит слова Каракаша пресс-служба УНИКСа.

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