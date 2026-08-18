«Настоящий боец». Тренер УНИКСа Каракаш — о новичке Анхеле Дельгадо

Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Милан Каракаш высоко оценил нового доминиканского центрового команды Анхеля Дельгадо, назвав его «настоящим бойцом» и отметив лидерские качества баскетболиста.

«С приходом Анхеля Дельгадо мы окончательно укомплектовали состав. Дельгадо — опытный баскетболист. В своей карьере он неоднократно показывал, что способен побеждать в командах самого высокого уровня.

Уверен, наши болельщики его полюбят, ведь он настоящий боец. Считаем, Анхель поможет нам достичь целей, которые мы ставим на сезон. Рады, что он с нами», — приводит слова Каракаша пресс-служба УНИКСа.