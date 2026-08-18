«Смотреть на это непросто». Аналитик высказался о Егоре Дёмине

Баскетбольный аналитик и эксперт Адам Армбрехт высказался о сложностях, с которыми защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин столкнулся в своём дебютном сезоне в НБА.

«Когда ты смотрел матчи один за другим, иногда начинал думать: «А не окажется ли эта лига для него физически слишком тяжёлой?» Самое главное, что я помню относительно его просмотра перед драфтом, — по телосложению игрока всегда можно сделать вывод: «Ну, плечи у него достаточно широкие».

Значит, он сможет набрать мышечную массу и со временем физически адаптироваться. Но временами было болезненно смотреть, как он пытается идти в проход — или, наоборот, как он вообще не решается это делать. Казалось, что ему просто не хватает резкого первого шага, чтобы пройти мимо первого защитника на периметре.

Иногда его движения выглядели немного неуклюже. Он, конечно, европейский игрок, а у многих европейских баскетболистов несколько необычная манера перехода к игре со средней дистанции. Поэтому смотреть на это было непросто», — сказал Армбрехт в подкасте Locked On Nets.

Дёмин представил расписание «Бруклина» на сезона-2026/2027: