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«Это моя франшиза». Эксперт обратил внимание на поведение игрока «Бруклина» Дёмина

«Это моя франшиза». Эксперт обратил внимание на поведение игрока «Бруклина» Дёмина
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Баскетбольный обозреватель и эксперт Адам Армбрехт отметил лидерские качества 20-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Егор говорил всё то, что заставляет тебя подумать: «О, он действительно может стать лидером этой команды». Давно мы не видели ничего подобного. И я не хочу этим бросать тень на Кэма Томаса — когда «Нетс» выбирали его, от него вовсе не ожидали такой роли.

Но Егор даёт интервью как человек, который говорит: «Это моя франшиза. Меня выбрали для того, чтобы я стал лицом этой франшизы». До него у «Нетс» не было такого игрока, а теперь он появился. И, судя по всему, Егор правильно отреагировал на всё это.

Это внушило мне большую уверенность. Оставалось только посмотреть, как он проведёт межсезонье и насколько прибавит физически. И пока всё выглядит так, будто он движется в правильном направлении», — высказал мнение Армбрехт в подкасте Locked On Nets.

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