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«Это особенно важно». Слэйтер оценил потенциал Егора Дёмина

«Это особенно важно». Слэйтер оценил потенциал Егора Дёмина
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Североамериканский журналист и обозреватель Эрик Слэйтер высоко оценил игровые качества 20-летнего защитника Егора Дёмина и его способность вести за собой партнёров по «Бруклин Нетс».

«Когда у тебя есть игрок с такими физическими данными, броском и передачей, то, если удастся раскрыть и другие стороны его игры, это может дать очень многое.

Да, у нас были определённые вопросы к его игре в проходах и завершении атак из-под кольца, и некоторые из них остаются до сих пор. Но ты уверен, что Егор будет работать над собой, чтобы максимально реализовать свой набор навыков.

И он способен вести за собой других игроков по этому пути. Это особенно важно, когда ты начинаешь практически с нуля, как сейчас «Нетс», — сказал Слэйтер в подкасте Locked On Nets.

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