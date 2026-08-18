Новичок «Зенита» из США Мэйсон назвал игрока команды, за которым следил со школы

Американский новичок БК «Зенит» Нэйт Мэйсон рассказал, что следил за своим новым одноклубником Алексом Пойтрессом ещё со школы, а также пообщался с игроками, которые ранее выступали за петербургский клуб, и получил положительные отзывы о команде и тренере.

— Уже что-нибудь знаете о новом тренере и своих партнёрах по команде?

— Да, конечно, я уже поговорил с некоторыми ребятами. Я много следил за Алексом Пойтрессом ещё со времён школы. Я знаю, что он играл за «Звёзд Джорджии», а сам я родом из Джорджии. Он был старше меня, но я мог наблюдать за ним и следить за его игрой.

Поэтому я очень хорошо знаком с его стилем. Также я разговаривал со многими игроками, которые выступали здесь несколько лет назад и даже в прошлом сезоне. Они очень хорошо отзывались и о тренере, и о команде, — приводит слова Мэйсона «Матч ТВ».