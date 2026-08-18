15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Зенита» из США Мэйсон назвал игрока команды, за которым следил со школы

Новичок «Зенита» из США Мэйсон назвал игрока команды, за которым следил со школы
Комментарии

Американский новичок БК «Зенит» Нэйт Мэйсон рассказал, что следил за своим новым одноклубником Алексом Пойтрессом ещё со школы, а также пообщался с игроками, которые ранее выступали за петербургский клуб, и получил положительные отзывы о команде и тренере.

— Уже что-нибудь знаете о новом тренере и своих партнёрах по команде?
— Да, конечно, я уже поговорил с некоторыми ребятами. Я много следил за Алексом Пойтрессом ещё со времён школы. Я знаю, что он играл за «Звёзд Джорджии», а сам я родом из Джорджии. Он был старше меня, но я мог наблюдать за ним и следить за его игрой.

Поэтому я очень хорошо знаком с его стилем. Также я разговаривал со многими игроками, которые выступали здесь несколько лет назад и даже в прошлом сезоне. Они очень хорошо отзывались и о тренере, и о команде, — приводит слова Мэйсона «Матч ТВ».

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
«Гендиректор — расстрельная должность». Яркое интервью с Церковным после ухода из «Зенита»
Эксклюзив
«Гендиректор — расстрельная должность». Яркое интервью с Церковным после ухода из «Зенита»
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027 Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android