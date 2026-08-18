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Макгрэди — Бену Симмонсу: просто возвращайся и получай удовольствие

Макгрэди — Бену Симмонсу: просто возвращайся и получай удовольствие
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Член Зала славы НБА Трэйси Макгрэди заявил, что трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Бен Симмонс способен вернуться и достойно проявить себя в лиге, поскольку обладает природным талантом.

«Парень был по-настоящему хорош, когда у него была правильная причёска, когда он был уверен в себе, когда был участником Матча всех звёзд. Он был чертовски хорош на баскетбольной площадке. Видно, что у него природный талант.

Мне даже не нужны были набранные очки, чтобы сказать, что он хорош. Я просто увидел талант и понял, что этот парень может оказать влияние на игру. В нападении, защите или в быстром отрыве.

Если у него всё же получится вернуться, то в сегодняшней игре он мог бы занять позицию поинт-форварда и стать ценным приобретением для команды. Просто возвращайся и получай удовольствие», — приводит слова Макгрэди портал Basketball Network.

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