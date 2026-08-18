Названа дата судебного слушания иска семьи Яниса Тиммы к Анне Седоковой

Рассмотрение по существу иска семьи баскетболиста Яниса Тиммы о разделе имущества к певице Анне Седоковой начнётся 4 сентября в Останкинском суде Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».

В феврале Хорошевский суд Москвы направил дело на новое рассмотрение в Останкинский суд. Семья Тиммы требует взыскать с Седоковой часть средств от продажи квартиры — по 10 млн рублей каждому.

Седокова с требованиями не согласна. Её представители заявляли, что деньги от продажи недвижимости были потрачены на семейные нужды.

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, он совершил самоубийство. Сторона Яниса считает, что до суицида его могли довести.

В Латвии установили памятник Янису Тимме: