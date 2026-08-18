Мэйсон назвал условие, при котором с «Зенитом» придётся считаться всем клубам Единой лиги

Новичок «Зенита» Нэйт Мэйсон поделился впечатлениями от перехода в команду и оценил конкуренцию внутри коллектива. Также Мэйсон вспомнил, как уже играл с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, когда выступал за «Автодор».

— Следили ли вы за «Зенитом», что знаете о городе? Ведь вы уже здесь бывали.

— Да, всё верно. Около семи лет назад я играл за «Автодор», и мы приезжали сюда, в Санкт‑Петербург, чтобы сыграть с «Зенитом».

— Вы помните то время?

— Конечно. К сожалению, мы проиграли, но теперь я рад оказаться по другую сторону. Я немного знаю о клубе. Знаю, что это очень серьёзный клуб, здесь очень ответственно относятся к своей работе. Рад быть здесь и приступить к делу.

— С высоты своего опыта как вы относитесь к конкуренции внутри команды?

— У нас очень хорошая команда. В ней много талантливых игроков. Думаю, если мы сыграемся и объединим все наши сильные стороны, то станем командой, с которой всем придётся считаться, — приводит слова Мэйсона «Матч ТВ».