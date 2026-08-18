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Названы клубы из России, которые сыграют во втором розыгрыше Winline Basket Cup — источник

Названы клубы из России, которые сыграют во втором розыгрыше Winline Basket Cup — источник
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Во втором розыгрыше Winline Basket Cup сыграют ЦСКА (действующий победитель), УНИКС, «Бетсити Парма», «Зенит», «Уралмаш» и «Локомотив-Кубань». Об этом информирует «Спорт-экспресс». Тот же состав российских клубов в турнире был годом ранее.

При этом, по сведениям источника, изменения в составе участников коснутся иностранных команд. В дебютном розыгрыше выступали «Мега» из Сербии и боснийский «Игокеа».

Матчи Кубка состоятся с октября 2026 года по март 2027 года. Согласно регламенту, восемь клубов будут поделены на две группы.

В регулярном чемпионате каждый коллектив в своей группе сыграет шесть матчей (по три дома и на выезде) с каждым из соперников. Команды, занявшие первое-второе места в своих группах, попадут в «Финал четырёх».

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