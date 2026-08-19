Звезда НБА Вембаньяма: менять историю — это моя страсть. Но во Франции это большое табу

22-летний лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма рассказал о своих целях в профессиональном баскетболе.

— Менять историю — это моя страсть. Я не совсем понимаю почему, но да, мне хотелось бы вписать своё имя в историю. Я делаю вещи для себя, но среди моих целей есть такие, которые действительно позволят мне оставить след в истории, да.

— Ты знал с самого детства, что хочешь войти в историю, или это пришло позже?

— И то и другое. Знаешь, во Франции это…

— Это немного табу.

— Да, это большое табу, вот именно. Это табу — даже просто сказать, что ты собираешься играть в НБА, даже сказать, что станешь профессиональным спортсменом. Я помню, как в средней школе учителя давили на меня… Так что иногда тебе нужен тот огонь внутри, потому что все пытаются его затушить…

— Твою мечту.

— Вот именно, потому что это кажется немного безумным. Но оговорюсь: я не хочу сказать, что в США всё иначе в лучшую сторону, у США недостатков в тысячу раз больше, чем у Франции. Это лишь один хороший аспект. Но, с другой стороны, действительно, там игроки сумасшедшие. Американцы творят безумные вещи. Именно поэтому менталитет американских игроков, когда они попадают в НБА, сильно отличается от менталитета французских игроков. Есть вещи, которым ты учишься там, и которым тебя совсем не учат здесь, и наоборот, — приводит слова Вембаньямы аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.