«Это были два счастливейших года в НБА». Попович — о работе с легендарным Доном Нельсоном

Легендарный американский баскетбольный тренер Грег Попович рассказал, что самые счастливые годы своей карьеры в НБА он провёл, будучи помощником главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Дона Нельсона с 1992 по 1994 год.

«После четырёх лет работы ассистентом в «Сан-Антонио» Ларри Браун ушёл в «Клипперс». Я решил, что не поеду за ним в Лос-Анджелес, и просто вернулся домой. Моя жена спросила меня: «Что мы будем делать?» Я ответил ей: «Не знаю, но что-нибудь придумаю».

В тот же день мне позвонил Дон Нельсон. Он хотел, чтобы я приехал в «Голден Стэйт», встретился с парой людей и поговорил о баскетболе. Я согласился, приехал туда, и мы сразу нашли общий язык со всеми, а на следующий день он пригласил меня в свой кабинет. Дон включил видео и спросил меня: «Скажи мне, что ты видишь? Расскажи, что происходит. Скажи, что хорошо, а что — нет». Мы смотрели записи около двух часов, а потом он предложил мне войти в его тренерский штаб в «Голден Стэйт» вместе с Донни и Полом Пресси. Это были мои два счастливейших года в НБА», — приводит слова Поповича портал Yahoo Sports.

Дон Нельсон — легендарный американский баскетболист, выдающийся тренер и генеральный менеджер, признанный одним из главных тактических новаторов в истории НБА. Дон являлся пятикратным чемпионом НБА, а также был включён в Зал славы баскетбола.