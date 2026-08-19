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Сын главного тренера «Зенита» Душко Ивановича получил должность в итальянском клубе

Сын главного тренера «Зенита» Душко Ивановича получил должность в итальянском клубе
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Стефан Иванович, являющийся сыном прославленного баскетбольного специалиста, а ныне главного тренера «Зенита» Душко Ивановича, станет одним из ассистентов главного тренера итальянского клуба «Рома», который выступает в Еврокубке. Об этом сообщает газета «Меридиан-Спорт».

Детали предполагаемого соглашения пока неизвестны.

С 2021 по 2024 год Стефан возглавлял швейцарский клуб «Ньон», вместе с которым в 2022 году дошёл до финала Кубка Швейцарии. Впоследствии Иванович перешёл в «Париж», где работал ассистентом главного тренера Тьяго Сплиттера. В составе данной команды черногорский специалист выиграл чемпионат Франции.

А в минувшем сезоне Стефан входил в тренерский штаб мадридского «Реала» в качестве помощника Серджо Скариоло.

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