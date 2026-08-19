Виктор Вембаньяма оценил визит своих одноклубников по «Сан-Антонио» в Париж

22-летний лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма оценил гостевой визит своих одноклубников в Париж.

«Не сказал бы, что у меня было насыщенное лето, скорее, насыщенный год. Этим летом я старался отключаться от баскетбола, насколько это было возможно. Это поможет мне, как и весь мой прошлый опыт, а также общение с разными людьми. То, что мои одноклубники по «Сан-Антонио» прилетели в Париж, было отлично с точки зрения долгосрочной командной химии. Не могу привести конкретный пример, но всё, чему я учусь в жизни, мне пригождается», — приводит слова Вембаньямы аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.