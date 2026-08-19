«Не смогу полностью принять то, что произошло». Халибёртон — о разрыве ахилла в 2025 году

26-летний разыгрывающий защитник клуба «Индиана Пэйсерс» американец Тайриз Халибёртон рассказал, насколько сильно на него повлиял разрыв ахилла, который он получил летом 2025 года во время финальной серии НБА.

«Думаю, каждый через что-то проходит. Никогда по-настоящему не знаешь, что происходит в жизни других людей. У кого-то, возможно, только что умерла мать. Кто-то не может заплатить за квартиру в этом месяце. У кого-то болен ребёнок. Каждый через что-то проходит.

Очевидно, в нашем случае, как у профессиональных спортсменов, это тоже очень привилегированные проблемы. Для меня эта травма была ужасной в профессиональном плане. Но моя семья была в порядке, и в масштабе жизни всё было хорошо.

Тем не менее за последние 12 месяцев я понял, насколько важно разговаривать с кем-то. Мы всё больше говорим о психическом здоровье, и, я считаю, наша лига проделала отличную работу, предоставив нам специалистов, терапевтов и людей, с которыми можно поговорить.

Я благодарен за это, потому что мне это было нужно. Это было тяжело. И я не знаю, смогу ли я когда-нибудь полностью принять то, что произошло. Я могу двигаться дальше как могу. Жизнь продолжается. Скоро начнётся новый сезон, новое приключение. Но смогу ли я когда-нибудь полностью перевернуть эту страницу? Вероятно, нет», — приводит слова Халибёртона аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.

Напомним, Халибёртон перенёс операции на разорванном ахилловом сухожилии после травмы, полученной в седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии — 3-4). Из-за тяжёлой травмы защитник был вынужден пропустить сезон-2025/2026.